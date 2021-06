Sélection Qitab : témoignages fondamentaux sur les années de plomb

D’abord, Tazmamart cellule 10. Le best-seller d’Ahmed Marzouki est un témoignage incontournable.

Vendu à plus de 85.000 exemplaires, Tazmamart cellule 10 obtient à Berlin une distinction de l’Institut Ibn Rochd pour la liberté de pensée. A cette occasion, il sera disponible rapidement en format poche dans toutes les bonnes librairies du Maroc.

«Témoignages fondamentaux sur les années de plomb»

196 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

Un témoignage poignant et bouleversant de celui qui occupait la cellule 10 dans ce bagne mouroir. Ahmed Marzouki fait partie des 25 survivants qui ont pu résister pendant 18 ans à des conditions qui dépassent l’imagination. Il témoigne au nom de tous les disparus et survivants.

Dans On affame bien les rats !, Abdelaziz Mouride livre un témoignage rare, en bande dessinée.

Des militants, des journalistes, des écrivains, des avocats, de simples soldats ont témoigné, par leurs écrits, de ce que furent, au Maroc, les années de plomb. Aucune image ne nous est jamais parvenue du sinistre centre de détention de Derb Moulay Chérif, en plein cœur de Casablanca. Pas plus que de la prison de Kénitra où l’on enfermait, dans les années 1970 et 1980, tous ceux qui avaient rêvé, sans violence, un Maroc autre.

Dans la pénombre de sa cellule, Abdelaziz Mouride a croqué jour après jour, planche après planche, pendant ses longues années de détention, cette chronique d’un voyage au bout de l’enfer. Il signe ainsi, quatorze ans après sa sortie de prison, la première bande dessinée marocaine, où la réalité dépasse la fiction.

Dans Présumés coupables, c’est une autre face de l’horreur des années de plomb, avec ces portraits sous forme de “nouvelles” des torturés propulsés dans la cellule de Khalid Jamaï, qui nous livre leur histoire et nous révèle — lancinante — l’injustice monstrueuse de ces incarcérations. Droits communs ou prisonniers politiques défilent dans sa cellule au cœur même de la capitale, et l’auteur écoute leurs aventures surréalistes, panse leurs blessures, console les plus désemparés.

Un témoignage, avec toute la distanciation possible, sur des pratiques policières, un monde de gouvernance, un système politique et une société au bord de l’anomie. Récit de l’arbitraire absolu, vécu avec lucidité et dignité.

Né en 1944, Khalid Jamaï intègre L’Opinion en tant que journaliste, après un passage de trois ans au sein du ministère de la Culture. Le célèbre journaliste et militant est décédé le 2 juin 2021 des suites d’une longue maladie.

Enfin, Al Mamar (le couloir) de Abdelfettah Fakihani.

Bribes de vérité sur les années de plomb. Abdelfettah Fakihani est journaliste depuis 1990, il a été emprisonné pour délit d’opinion. Une première fois de mars 1972 à août 1973, puis de 1975 à 1989. Au-delà de son témoignage sur son incarcération, il nous livre sa vision du militantisme avant, pendant et après sa détention.

Il pose les questions de la fragile liberté d’expression et de l’option démocratique au Maroc. Cet ouvrage enrichit les publications précédentes concernant ces mêmes années, car il donne aussi à réfléchir sur la problématique des prisonniers une fois libérés.