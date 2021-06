[Le Scan] Santé : quels défis après la publication du nouveau modèle de développement ?

Nouvelle gouvernance, santé 2.0, des effectifs suffisants et bien rémunérés… Voilà quelques pistes et objectifs proposés par la CSMD dans son rapport sur le Maroc de 2035. Tous les regards se tournent désormais sur les suites de ce rapport. Le Pacte, mécanisme de suivi du nouveau modèle de développement (NMD), aura son importance. Les professionnels de santé également.

Dans Le Scan, le podcast d’actualité de TelQuel, Landry Benoit reçoit Pr Youssef El Fakir, vice-président de la Fondation des médecins enseignants libéraux, expert en économie de la santé et en télémédecine. Il est l’auteur de l’ouvrage Plaidoyer pour une réforme du système de santé au Maroc – Ordonnance pour une politique de santé 2.0.