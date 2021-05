Couvre-feu, déplacements intervilles, voyages internationaux : ce qu'il faut savoir si vous voulez voyager

Le 20 mai dernier, le gouvernement a annoncé l’instauration d’un couvre-feu nocturne au niveau national de 23 h à 4 h 30, mettant ainsi fin à une interdiction de déplacements encore plus longue, entre 20 h et 6 h. Dans le même communiqué, il a été annoncé que les commerces, restaurants et cafés pouvaient également fermer à 23 heures.

Toutes les autres restrictions précédemment approuvées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire concernant l’interdiction des fêtes, rassemblements, manifestations, funérailles, et la fermeture des salles de cinéma, ont été maintenues, sans qu’aucune précision ne soit donnée sur les déplacements intervilles.

Par ailleurs, le 7 mai, une note aux navigants aériens émanant de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) indiquait que l’espace aérien marocain resterait fermé au moins jusqu’au 10 juin 2021, coïncidant avec la fin de la prolongation d’un mois de l’état d’urgence sanitaire. Quelques destinations internationales, notamment en Amérique du Nord, au Moyen-Orient ou en Afrique de l’Ouest sont toujours desservies.

TelQuel fait le point sur les différentes restrictions de déplacement en ville, entre les villes et à l’international. Cet article sera mis à jour au fur et à mesure des changements annoncés.

Des déplacements tolérés entre 23 h et minuit ?

Le communiqué du 20 mai dernier a fixé l’horaire des fermetures des commerces, cafés et restaurants à 23 h, heure à laquelle devrait commencer le couvre-feu nocturne. Plusieurs citoyens s’interrogeaient sur les réseaux sociaux sur la manière avec laquelle les autorités allaient contrôler les personnes rentrant chez elles après la fermeture des commerces.

Dans les faits, les barrages routiers sur les grandes artères des villes ne vérifient les autorisations de déplacement qu’à partir de 23 h 30 ou minuit. Certains restaurants continuent même d’effectuer des livraisons jusqu’à 1 h. Les citoyens pourraient donc se permettre de rentrer chez eux après le dîner sans se soucier de payer une amende ? La prudence reste de mise.

Une circulation intervilles plus fluide

Dans le communiqué du 20 mai, aucune mention n’est faite des déplacements intervilles. Plusieurs sources médiatiques ont cependant rapporté que le gouvernement étudiait un scénario d’allègement des restrictions pour les voyages internes, notamment grâce aux certificats numériques.

Sur le terrain, nous constatons un allègement des contrôles, notamment au niveau des gares routières et ferroviaires. Si des agents sont bien présents à la sortie des trains et des autocars, les contrôles se font très rares, selon des commentaires de citoyens recueillis sur les réseaux sociaux.

Concernant les déplacements en voiture, les barrages sont toujours en place à l’entrée de toutes les villes du Maroc, avec un contrôle cependant beaucoup moins strict que durant les mois précédents, toujours selon nos observations sur le terrain et les réactions des Marocains sur les réseaux sociaux.

Une quarantaine de 10 jours selon la provenance

La suspension des liaisons aériennes entre le Maroc et 54 pays est toujours en vigueur. Selon une note adressée le 7 mai par la DGAC aux compagnies aériennes, les ressortissants marocains bloqués à l’étranger peuvent accéder au territoire national sur présentation de plusieurs documents. Cela signifie qu’ils sont obligés de passer par un pays toujours desservi par le royaume, comme la Mauritanie, le Sénégal, les Émirats arabes unis ou encore les États-Unis.

Les voyageurs en provenance des pays concernés par la suspension des vols doivent ainsi présenter une déclaration sur l’honneur de l’absence de symptômes liés au Covid-19, un test PCR négatif datant de moins de 48 heures, une autorisation de sortie du territoire national délivrée par le ministère de l’Intérieur (préfecture ou province) lorsqu’ils sont sortis du Maroc, et un justificatif de réservation (quittance de paiement) auprès d’un hôtel réquisitionné pour le placement en quarantaine des voyageurs.

À leur arrivée, les voyageurs sont en effet tenus de rester confinés pendant dix jours, à leur charge, dans un des six hôtels choisis par les autorités locales : l’hôtel Onomo ou l’hôtel Atlas de Nouaceur (à proximité de l’aéroport Mohammed V), ou les hôtels Onomo, Ibis et Delta Atlas à Casablanca (Anfa).

Par ailleurs, la quarantaine de 10 jours ne s’applique pas aux Marocains provenant directement des pays non concernés par la suspension des liaisons aériennes. Les résidents aux États-Unis par exemple, peuvent rentrer au Maroc en présentant uniquement un test PCR négatif daté de moins de 72 heures.

À ce jour, nous n’avons aucune certitude quant à l’évolution de la situation d’ici au 10 juin.