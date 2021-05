Rochdi Talib : “L’époque du noir dans les cliniques privées est révolue”

Q uels sont les objectifs de cette opération ?

L’introduction en Bourse nécessite une longue préparation. Notre objectif est de le faire à l’horizon 2024-2026. Avec cette opération, nous voulons d’abord montrer que, dans le secteur de la santé, il existe des groupes structurés et capables de travailler dans la transparence la plus totale. L’époque du noir dans les cliniques privées est révolue. Maintenant, il faut travailler dans la transparence pour attirer des investisseurs et réussir des levées de fonds nous permettant de nous développer davantage. Le développement du groupe sera essentiellement à l’échelle nationale, parce qu’il y a encore beaucoup à faire à ce niveau. L’autre objectif est de faire en sorte qu’Akdital rayonne et qu’il y ait une labellisation de la marque. L’introduction en Bourse nous aidera…