[Le Scan] Soulaimane Raissouni, Omar Radi : une détention préventive instrumentalisée ?

Voilà plus d’un an que Soulaimane Raissouni est détenu en prison dans l’attente de l’ouverture de son procès pour “attentat à la pudeur avec violence” et “séquestration”. Le rédacteur en chef d’Akhbar Al Yaoum approche des 50 jours de grève de la faim alors que son procès a été reporté au 3 juin.

Par La Rédaction