Mehdi Benslim: comment hacker le chômage en 5 idées

Ce que nous vivons aujourd’hui, c’est-à-dire ralentir, voire stopper l’activité d’une nation entière, impliquant des millions de personnes, laissera des traces. Il s’agit d’un moment unique dans l’histoire du Maroc et qui appelle de nombreuses interrogations. Peut-on vivre en se déplaçant moins, en consommant différemment ? Peut-on travailler autrement ? Cette réflexion est plus transformatrice à long terme que n’importe quelle réforme menée à coup de milliards. Le grand vainqueur de l’épreuve que nous vivons est la technologie, car c’est grâce à elle que nous avons réussi à communiquer, à consommer et à travailler pendant la crise du Covid-19. La technologie est un partenaire sur lequel nous devrons compter pour construire le marché du travail de demain. Les questions que se posent les décideurs pour accélérer l’employabilité des jeunes ne peuvent être résolues sans une approche technologique. Pourquoi cela ? La réponse est simple….