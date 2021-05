Dr Sofia Bennani  : “A l’ère de l’hyperconnexion, on a tendance à tout rattacher à la sphère digitale”

Pour Sofia Bennani, experte internationale en knowledge management et partenariats stratégiques CEO InSource Group, la nature de la relation entre l’entreprise et le collaborateur est en train de changer de manière fondamentale.

La digitalisation rapide du travail constatée lors de la parenthèse épidémique est-elle appelée à durer ?

La révolution digitale n’en est qu’à ses débuts malgré son apparente hégémonie. À la fois stimulante et troublante, elle fait réfléchir les organisations et leurs acteurs quant aux changements qu’ils devront accompagner au quotidien. Les entreprises et les institutions publiques tentent de s’adapter progressivement à ce que l’on peut qualifier de libéralisme numérique. Dans une économie qui s’organise autour du “New Normal”, l’adaptation à la demande et aux exigences des marchés s’impose. La maîtrise des coûts ne suffit plus, la prise en compte des évolutions technologiques et des aspirations des travailleurs à accéder à plus d’autonomie sont autant de facteurs qui contribuent à faire émerger de nouvelles formes de travail.

Cette poussée digitale ne risque-t-elle pas de disqualifier, du moins en partie, le capital…