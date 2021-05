Assouplissement ou prolongation des restrictions après l’Aïd El Fitr : qu’en disent les scientifiques ?

Si rien n’est encore officiel, la reprise de certaines activités, comme les cafés et les restaurants, et le retardement de l’heure du couvre-feu nocturne sont particulièrement attendus après la fin du ramadan. Ces changements pourraient s’opérer après consultation du Comité scientifique et technique contre le Covid-19, notamment présidé par le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb.

“Mieux qu’en Europe”

Membre du Comité scientifique et technique et directeur du laboratoire de biotechnologie de Rabat, Azeddine Ibrahimi a fait part de ses attentes quant à la situation sanitaire au Maroc après le mois de ramadan. Dans une publication sur sa page Facebook, le scientifique recommande une approche “graduelle dans le temps et l’espace” qui consisterait à opérer six changements par rapport aux mesures prises durant le ramadan.