Le ftour avec... Nouzha Skalli : “On peut être contre l’aumône religieuse car l’impact sur le développement est nul”

La présidente du think-tank Awal Houriates et ancienne ministre de la Solidarité et du Développement social nous raconte ses petites habitudes ramadanesques à l’heure du ftour, et bien plus. Entretien.

TelQuel : Avant le ftour, vous êtes plutôt sport ou canapé ?

Nouzha Skalli : Je fais du sport, 11 000 pas par jour. C’est mon contrat avec moi-même. Quand je ne peux pas me libérer juste avant le ftour, il m’arrive de le faire plus tôt.

Et lorsque le ftour approche, vous êtes derrière les fourneaux ou déjà à table ?

Mon mari et moi faisons la cuisine. On s’entraide, l’un et l’autre pour préparer la table.

À l’heure du ftour, vous dévorez quoi en premier ?

Une soupe légère de légumes. Je ne suis pas fan de harira. Deux dattes et quelques noix, et je dîne directement après.

Pour l’animation, vous êtes plutôt télévision ou radio sur fond de tarab andaloussi ?

On aime bien les menus à la carte. Récemment, je me suis intéressée à Said Nachid, le professeur de philosophie expulsé de la fonction publique. Il accuse le gouvernement de l’avoir écarté pour des raisons politiques. Je voulais savoir qui c’est, et on s’est régalé de suivre ce qu’il dit dans ses émissions et vidéos.

Et vous vous réveillez pour le shour ?

Non. Ça me permet de garder la ligne avec un repas par jour.

Vous regardez des sitcoms ramadanesques ?

Je trouve agréable la série ness-ness, juste après le ftour. On ne regarde pas les séries. La caméra cachée, je la trouve catastrophique. Je ne comprends pas comment ils peuvent être à ce point mal orientés, car une caméra cachée n’est pas faite pour faire pleurer. Des artistes piégés en arrivent à s’énerver. Normalement, le but est de faire rire par surprise.

Vos lectures et recherches sont plutôt spirituelles ou littéraires pendant le ramadan ?

Je suis en train de lire le livre Finalement, il y a quoi dans le Coran ? (éd. La Boîte à Pandore) de Rachid Benzine et Ismaël Saidi. C’est un voyage aux sources du Coran pour dire qu’il s’adresse à une population arabe du VIIe siècle, et non pas à quelqu’un qui vit au XXIe en Europe ou en Afrique.

Vous étiez pour que les cafés restent ouverts après le ftour ?

Tout le monde a envie que tout soit ouvert. Mais quand on voit le prix payé par certains pays qui ont cru qu’ils étaient sortis d’affaire, c’est ahurissant, comme en Inde. Ce sont des sacrifices qu’on est obligés de faire.

Pareil pour les mosquées ?

Pareil. Il ne s’agit pas de dire ce qu’on veut, mais ce qu’on peut. Personnellement, je fais confiance aux institutions qui réfléchissent de façon scientifique, et qui nous fixent des limites qui ne nous font pas plaisir.

Est-ce que ramadan change vos habitudes de manière générale ?

Pas vraiment, car je ne me repose pas beaucoup. J’ai toujours un travail soutenu. Je passe le gros de mon temps dans la recherche et j’adore ça. Par rapport à toutes les questions qui se posent aujourd’hui sur le scrutin électoral, la limitation des mandats… Je ne me contente pas de ce qui est dit ici et là.

En parlant d politique, l’emploi de la bienfaisance à des fins électorales a dominé les débats en ce début de ramadan. Craignez-vous que cela crée un amalgame pour les hommes et femmes politiques habitués à distribuer la fitra (l’aumône de la fin du ramadan) ?

Je n’aime pas les débats politiciens car je n’aime pas l’hypocrisie. Distribuer des paniers durant le ramadan est un acte de solidarité auquel tout le monde participe, chacun à sa façon. Le fait de parler de campagne avant l’heure est un concept artificiel à mon sens. On peut être contre l’aumône religieuse car l’impact sur le développement est nul. Apprenez-moi à pêcher plutôt que de me donner un poisson, comme dit l’adage.

Il y a la Fondation de l’étudiant qui fait des actions de solidarité en accompagnant humainement les étudiants issus de milieux très défavorisés pour les aider à réussir leur parcours. Ça me plait de valoriser cette fondation pour la qualité du travail qu’elle fait et pour les résultats qu’elle obtient.

Pensez-vous que l’on puisse sortir de ce genre de pratiques par la voie du débat ?

Ce qui manque dans notre pays, malheureusement, c’est le débat des idées. Je préférerais entendre un débat sur les orientations plutôt que d’être constamment dans l’attaque. Peut-être que demain, tous les antagonistes qui se sont tirés dessus sur cette question se rassembleront dans une seule coalition. On a besoin d’avoir des partis qui se distinguent par leurs orientations et qui parlent de sujets clivants, et pas seulement de sujets consensuels.

Vous avez été ministre de la Solidarité et du Développement social. A part dénoncer ces actes devant l’opinion publique, que peut faire un parti politique pour imposer la stricte séparation entre les œuvres de charité et la récupération politique ?

Il y a des actions qui doivent être renforcées. Il y a par exemple des enfants abandonnés vivant dans des conditions catastrophiques. Avez-vous déjà vu un parti politique se préoccuper des enfants hors mariage, ou de la violence à l’égard des femmes ? Les sujets de société souffrent énormément.

Les actions de charité peuvent apporter un secours à une période donnée. Mais il ne s’agit pas d’une politique de développement. Economiquement parlant, ça développe une population dont le métier est de chercher des paniers.

La société civile fait des actions extraordinaires, et peut aussi avoir une appartenance politique. Mais il ne faut pas que ce soit instrumentalisé à des fins politiciennes.

Avec toutes les problématiques soulevées durant ce ramadan par le contexte de pandémie et de pré-campagne électorale, pensez-vous qu’il y a encore place au débat sur les libertés individuelles, qui sont l’un de vos chevaux de bataille ?

Comment voulez-vous que les jeunes s’intéressent à la politique quand celle-ci ne s’intéresse pas à eux ? Je suis une personne mariée depuis des années. Je ne suis pas interpellée personnellement pas ces sujets-là. Mais les jeunes hommes voient leur âge de mariage reculer jusqu’à 32 ans en moyenne. Ils mettent du temps avant de se marier car on leur met la barre trop haut pour prendre en charge une famille. Ces jeunes n’ont-ils pas des besoins sexuels ? On me tombe dessus quand je parle de ça dans des conférences, en me traitant de tous les noms.