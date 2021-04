Montpellier : le Club Gibran, un réseau franco-marocain pour “peser sur le territoire”

Depuis quelques années, des cadres et des chefs d’entreprise d’origine marocaine installés à Montpellier ou alentour se retrouvent régulièrement pour tenir des conférences et échanger des idées, au sein d’un think tank informel baptisé “Club Khalil Gibran”. Habitués à la discrétion, ses dirigeants s’ouvrent pour la première fois.

Par Diaspora Par Telquel