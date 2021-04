Les ambitions du futur centre dédié à la tuberculose à l’Institut Pasteur de Casablanca

L’édifice s’étendra sur 300 m2 au sein de l’Institut Pasteur à Casablanca. À l’achèvement des travaux dans 18 mois, le Centre d’expertise et de suivi de la tuberculose et des mycobactéries abritera deux laboratoires aux niveaux de biotechnologie et de biosécurité différents. Au Maroc, près de 30.000 cas de turberculose ont été enregistrés en 2020, c’est l’une des dix premières causes de mortalité dans le monde.

Une enveloppe de 16 millions de dirhams

Le premier laboratoire du futur centre, de niveau de sécurité 2, sera dédié à l’isolement et à la culture bactérienne relevant des méthodes classiques de diagnostic de la tuberculose. Le second laboratoire sera lui plus à la pointe : de niveau de sécurité 3, il servira à isoler et cultiver des germes multi-résistants, faire des examens biologiques spécialisés…