Mineurs marocains isolés en France : un casse-tête en passe d’être résolu ?

Une situation dont on ne voit toujours pas l’issue. Depuis 2016, des centaines de mineurs non accompagnés marocains, polytoxicomanes, vulnérables et souvent délinquants errent dans les grandes villes françaises, mettant à mal les services de protection de l’enfance et les autorités des deux pays.

Gamins en détresse

D’après un rapport datant de 2018 publié par l’association Trajectoires, spécialisée dans la prise en compte des populations migrantes habitant en bidonville et squats en France, “de février 2017 à février 2018, environ 300 mineurs non accompagnés marocains seraient passés par la Goutte d’or”, un chiffre confirmé par les autorités locales. Dans ce quartier du 18e arrondissement de Paris, les services de la ville et ceux de la protection de l’enfance tentent en vain depuis cinq ans de prendre en…