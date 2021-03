El Grande Toto, un rappeur marocain à la conquête du monde

On s’attendait à rencontrer un artiste enthousiaste, auréolé du succès commercial de son premier album sorti quelques jours plus tôt. Loin s’en faut ! El Grande Toto, 24 ans, n’attend que la fin de sa campagne de promotion auprès des médias pour voyager. Il se dit “fatigué, physiquement et mentalement”.

Cette fatigue, perceptible, en valait-elle la peine ? Joint au bec, Red Bull à la main, le rappeur exhibe son iPhone. Sur l’écran, le compteur en direct de streaming de la plateforme Spotify affiche plus de 15 millions de streams. Sa façon à lui de répondre par l’affirmative. “Tu sais, ce n’est que le début”, lance-t-il, un brin fier. Le tutoiement est de mise. Satisfait, El Grande Toto ? “Quand tu vois les chiffres,…