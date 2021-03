Pourra-t-on un jour en finir avec le cancer ?

Un décès sur six dans le monde est dû au cancer, ce qui en fait la deuxième cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires. Pour mieux comprendre, l’invité de la série “Tête chercheuse” de Diaspora est Karim Touijer, urologue et chercheur au Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York, et professeur d’urologie à l’Université de Cornell.

Par Diaspora Par Telquel