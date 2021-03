Sound of Metal, film d’une belle leçon sensorielle

Une fiévreuse séquence de concert fait l’ouverture du premier long métrage de Darius Marder. C’est aussi notre introduction à Ruben et à sa partenaire, Lou, qui forment un duo de musiciens comblés à la ville comme à la scène.

The sound of silence

Quelques jours après le concert, Ruben commence à éprouver des troubles auditifs, qui le mènent progressivement vers la surdité et une nouvelle réalité, qui ne peut qu’empirer. Tout comme dans la vie, le son au cinéma est souvent pris pour acquis. C’est sans aucun doute l’un des meilleurs éléments pour créer des moments de tension inégalés ou de sensations fortes. Le son a toujours fait partie des expériences cinématographiques. Même les films muets de l’époque perdue ont souvent été restaurés pour inclure des tonalités musicales et rendre l’expérience plus agréable.

Dans ce film de Darius…