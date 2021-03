L’auteur, professeur de pharmacologie à l’Université de Montréal, dresse un tableau complet des drogues courantes au Maroc.

Il ne laisse aucune drogue de côté, de celle à laquelle on pense le moins à la plus nocive, de l’alcool à la cocaïne en passant par l’héroïne, les psychotropes, la méthadone, les substances dopantes, la cigarette…

Cette étude très détaillée est basée, pour chaque substance, sur la présentation, l’historique, les effets aigus et chroniques, les effets chez la femme enceinte et lors de l’allaitement, les indications thérapeutiques, la tolérance, la dépendance, l’épidémiologie et la législation.

Drogues : La réalité marocaine, de Mohamed Ben Amar, éd La Croisée des Chemins.