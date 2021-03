Comment la darija a colonisé le rap français

“Khey”, “hess”, “sah”… Si l’arabe a déjà une place de choix dans la langue de Molière, les échanges linguistiques entre la France et la Méditerranée sont toujours d’actualité. Ces dernières années, de PNL à Soolking en passant par Booba, la scène hip-hop francophone popularise de plus en plus d’expressions en darija ou en dialecte algérien.

Par Diaspora Par Telquel