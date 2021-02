Chakib Marouane: “Je suis moi-même allé déposer nos doléances au cabinet royal et au bureau du Chef du gouvernement”

D ans quelles conditions avez-vous créé le syndicat des travailleurs réguliers à Sebta?

J’ai débuté fin avril 2020 sur un groupe Telegram et en multipliant les appels à la préfecture de M’diq-Fnideq et à la wilaya de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. C’était aussi une occasion de prendre contact avec tous les travailleurs réguliers, qu’ils soient bloqués à Sebta ou en dehors. Mais en tant que simple citoyen, les institutions ne réagissaient pas à mes appels. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas créer une association ?

Chakib Marouane

