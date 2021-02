Vaccin anti-Covid : comment le Maroc va traiter les personnes ayant déjà contracté le virus

Alors que la campagne de vaccination bat son plein au Maroc — 1,5 million de personnes se sont déjà fait vacciner au 15 février — un communiqué publié le 12 février par la Haute autorité sanitaire (HAS) française interroge sur la stratégie vaccinale pour les personnes ayant déjà été infectées par le Covid-19. La HAS “actualise son avis sur la vaccination des personnes avec antécédent de Covid-19 afin de tenir compte de l’avancée des connaissances”, peut-on lire dans le communiqué. Si l’autorité publique sanitaire confirme “l’attente des trois mois minimum” après la fin des symptômes pour administrer le vaccin, elle “recommande de se rapprocher des six mois et de n’utiliser, dans ce cas, qu’une seule dose de vaccin”. Selon la même source, les personnes ayant déjà contracté le virus, “qu’elles aient ou non développé une forme symptomatique, (…) doivent…