De L’Autre côté, le monde face au Noravirus

Après La Casa De Papel, une autre série espagnole défraie actuellement la chronique. Il s’agit de L’Autre côté, dont les enjeux dramatiques présentent une grande similitude avec ce que nous fait vivre aujourd’hui le Covid-19. L’angoisse se fait ressentir dès le prologue. L’intrigue commence en 2020, en plein Madrid. La ville subit une attaque terroriste et succombe également à un étrange virus qui crée la zizanie. L’état d’urgence est décrété par le gouvernement et des personnes sont arrêtées, parmi lesquelles se trouve le professeur Ramon, spécialiste en épidémiologie. Il laisse derrière lui ses deux filles Sara et Julia ainsi que son épouse Emilia.

Tout de suite après, un monde post-apocalyptique. On se retrouve en 2045 après la Troisième guerre mondiale. L’Espagne est dévastée et le noravirus a engendré d’autres maladies incurables et…