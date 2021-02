Bitcoin, Dogecoin : après les annonces d’Elon Musk, quelles conséquences pour les cryptomonnaies ?

Chef de l’entreprise Tesla et célèbre milliardaire américain, Elon Musk est l’une des personnalités les plus influentes du monde des cryptomonnaies. Il a récemment choisi d’investir un montant de 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin, entraînant une flambée du prix de la cryptomonnaie à 46.000 dollars. Son annonce sur le Bitcoin comme monnaie acceptée dans les transactions d’achats et de ventes est aussi un énorme boost pour les cryptomonnaies, les rendant moins détachées de la réalité.

Pionnier des cryptomonnaies

Avec 46,6 millions de followers sur son compte Twitter, Elon Musk continue d’influencer le marché des cryptomonnaies, à coup de sorties ponctuelles sur le réseau social. La dernière en date : une série de tweets sur le Dogecoin, qui a fait exploser…