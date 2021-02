JTI réaffirme son statut d’employeur d’exception au Maroc, en Afrique et dans le monde !

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

L’entreprise est également dans le top 3 du palmarès des “Top Employers” en Afrique et a été reconnue comme l’un des 16 meilleurs employeurs au monde pour la septième année consécutive, après que le Top Employer Institute a certifié l’entreprise dans chaque région où elle opère.

Cette certification reconnaît une fois de plus les conditions de travail proposées par JTI, ainsi que les progrès que l‘entreprise a réalisés pour améliorer le bien-être, la diversité et l’inclusion. En témoigne, à titre d’exemple, le lancement de sa politique globale de congé familial octroyant aux nouveaux parents 20 semaines de congés qu’ils soient mamans ou papas.

Le siège de l’entreprise a par ailleurs été certifié “Equal Pay” pendant trois années consécutives par la Fondation EQUAL-SALARY pour avoir offert l’équité et l’égalité des chances aux femmes et aux hommes.

Les entreprises certifiées “Top Employer” s’emploient en effet à mettre en place et à développer des pratiques de gestion des ressources humaines progressistes afin de proposer un environnement de travail où tous les collaborateurs peuvent s’épanouir.

La certification de JTI au Royaume témoigne de l’engagement de l’entreprise à mettre en place au Maroc les standards les plus élevés en gestion des ressources humaines, à l’instar de ses filiales internationales les plus avancées en la matière.

“Cette reconnaissance nous conforte dans nos efforts et nos valeurs, et notre volonté d’offrir un environnement de travail bienveillant à nos collaborateurs où ils peuvent véritablement s’épanouir. Cette septième certification consécutive au niveau mondial et quatrième au niveau du Maroc envoie également un message fort en confirmant notre engagement durable à être un employeur de référence”, a déclaré Yassine Kabbaj, directeur des ressources humaines, JTI North Africa.

UN PLAN POUR MAINTENIR L’EXCELLENCE EN 2021

À l’avenir, JTI au Maroc se concentrera plus que jamais sur les axes suivants :

• Égalité des sexes aux postes de direction : augmenter la représentation des femmes aux postes de direction, en plus d’atteindre la parité à tous les niveaux.

• New Ways of Working : rendre les employés plus autonomes via le travail à distance ; permettant une meilleure gestion de carrière, et la création d’un environnement global où ils se sentent en sécurité, apprennent de leurs erreurs, s’expriment, prennent des risques, se font confiance et se respectent les uns les autres.