Enseignement : quelles évolutions dans le futur programme de la langue amazighe au primaire ?

Dix ans après la reconnaissance de l’amazighe comme langue officielle, le ministère de l’Éducation nationale a annoncé, le 28 janvier dernier, une future mise à jour du programme d’enseignement de cette langue à l’école primaire. Sur son site officiel, un projet condensé de 100 pages en arabe et en amazighe dévoile les grandes lignes de ce changement de curricula. Trois textes encadrent ce remodelage, à commencer par la Constitution de 2011, et notamment les dispositions de la loi-cadre 17.51 relative au système d’éducation. Dans son article 31, elle prévoit de “faire en sorte que l’apprenant maîtrise l’arabe et l’amazighe au baccalauréat”. La loi organique 26.16 relative à l’officialisation de l’amazighe complète le soubassement législatif du projet, notamment son deuxième article qui stipule une “simplification de l’enseignement et la diffusion de l’amazighe” et “le développement de son utilisation”. Le changement, en projet, tient également compte de la…