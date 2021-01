Qui est Samantha Power, la nouvelle administratrice de l’USAID ?

On en sait chaque jour un peu plus sur l’équipe qui accompagnera Joe Biden dans sa politique étrangère. Après la nomination d’Antony Blinken au poste clé de secrétaire d’État pour reprendre les rênes de la diplomatie américaine, le président élu a choisi Samantha Power, l’ex-ambassadrice américaine aux Nations unies, pour prendre la tête de l’USAID, l’agence du gouvernement des États-Unis chargée du développement économique et de l’assistance humanitaire dans le monde. L’agence est placée sous la tutelle du président, du département d’État et du Conseil de sécurité nationale.

“Samantha Power est une voix de la conscience et de la clarté morale mondialement connue” Joe Biden, président américain

L’USAID a pour mission d’aider à réduire la pauvreté, promouvoir la démocratie et la croissance économique, soulager les victimes des catastrophes naturelles et prévenir les conflits. Si le Sénat confirme la nomination de Samantha Power comme administratrice de l’Agence…