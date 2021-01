L’eau de table Amane Gharb, certifiée QSE pour le respect de sa qualité, l’environnement, la sécurité des denrées alimentaires et la Santé, sécurité au travail   

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Ceci vient honorer les efforts et les investissements réalisés par les eaux minérales Al Karama et confirmer son engagement et sa démarche de développement durable qui prend en compte la dimension environnementale, économique et sociale.

Pour rappel, à l’occasion de sa 3e édition nationale, le label indépendant “produit de l’année” avait récompensé Amane Souss, élu “produit de l’année au Maroc” après une étude menée auprès de 3000 consommateurs.

“La mise en place d’un système de management de la sécurité des denrées alimentaires fait partie intégrante de notre stratégie pour la satisfaction des consommateurs ; l’hygiène et sécurité alimentaire sont alors au cœur de notre quotidien. Toutes les usines d’Al Karama respectent ces exigences et l’unité d’Amane Gharb de Kénitra vient de les rallier”, déclare Mounir El Bari, Directeur général des Eaux minérales Al Karama.