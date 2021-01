4 janvier : 53 décès et 656 nouveaux cas de contamination au coronavirus

Le ministère de la Santé a annoncé l’apparition de 656 nouveaux cas de Covid-19 dans la journée du lundi 4 janvier, élevant ainsi le bilan à 443 802 cas cumulés. Le ministère dénombre également 1 579 nouvelles guérisons (414 972 au total) et 53 morts (7 538 au total), portant ainsi le nombre de cas actifs à 21 292. Le taux de létalité est de 1,7 % alors que 1 169 cas sont sévères ou critiques dont 84 sous intubation.

article suivant