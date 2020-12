En Israël, la joie des juifs marocains

Marie Kaftal

À moins d’une heure de route au sud de Tel-Aviv, Ashdod est le plus grand port d’Israël. Une cité industrielle connue pour sa marina. Elle abrite aussi une très importante communauté de juifs marocains. Ils représentent plus d’un tiers des 200.000 habitants de la ville. Marie Kaftal s’est installée ici il y a près de 35 ans. Cette native de Fès a sauté de joie à l’annonce de la normalisation des relations avec le Maroc. “Ça nous a fait chaud au cœur. On ne parle que de ça depuis quelques jours”, explique-t-elle en français, dans sa boutique de déco “Art Maroc”.“J’ai vécu dans beaucoup d’endroits. J’ai eu mes enfants ici, mais je suis d’abord marocaine et…