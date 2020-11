Le blasphème, droit ou délit : que disent les lois des pays européens ?

Dans un rapport publié en 2010, la Commission de Venise, organe consultatif du Conseil de l’Europe, insiste sur l’importance de revenir sur les termes. Le blasphème est une notion dont l’étymologie latine blasphemia signifie “faire injure à la réputation”, en d’autres termes “diffamer”. Et d’observer que la plupart des États membres pénalisent la “perturbation de la pratique religieuse” ou “l’incitation à la haine”, distincts du “blasphème” qui n’est une infraction que dans une minorité d’États membres. La commission recommande dès lors des sanctions criminelles, rigoureusement encadrées, contre l’incitation à la haine (incluant la haine religieuse), tout en appelant à l’abolition des lois sur le blasphème encore en vigueur dans quelques États, bien que généralement peu ou pas appliquées. Le but étant de promouvoir à la fois la liberté de religion et la liberté d’expression, tout en combattant l’incitation à la…