Économie : faillites et chômage pour seul horizon

Entre risque sanitaire et risque financier, les entreprises souffrent depuis le début du confinement. Les charges se multiplient, et les recettes ne suivent pas. La baisse de la demande, consécutive à la chute d’activité durant les trois mois de confinement et aux restrictions liées à l’état d’urgence sanitaire, a fait chuter drastiquement les carnets de commandes. D’après le Haut commissariat au plan (HCP), la croissance économique n’a pas dépassé 0,1% au premier trimestre de 2020, l’activité s’est contractée de 13,8% au deuxième et un repli de 4,1% est attendu pour le troisième.

À crise exceptionnelle, faillites hors du commun

Dans sa dernière étude consacrée aux risques d’insolvabilité dans le monde, l’assureur-crédit Euler Hermes table sur une hausse de 14% des défaillances d’entreprises au Maroc en 2020, avec un record de faillites avoisinant les 9620 cas. En…