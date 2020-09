DS Automobiles domine le championnat de Formula E pour la deuxième saison consécutive !

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Déjà lauréate dans les deux championnats l’an dernier (Pilotes et Équipes), la jeune marque premium du groupe PSA a ainsi devancé les huit autres constructeurs engagés dans cette série de monoplaces 100 % électriques, démontrant ainsi sa totale maîtrise de cette technologie. Du côté des pilotes, après le Français Jean-Éric Vergne l’an dernier, c’est cette fois le Portugais Antonio Félix Da Costa qui coiffe la couronne au terme d’un final particulièrement intense.

Pour faire face à la crise sanitaire actuelle, les organisateurs de l’ABB FIA Formula E avaient mis les petits plats dans les grands : six courses (sur trois circuits différents) programmées en neuf jours sur le site de l’ancien aéroport de Berlin-Tempelhof. Mais la longue interruption du championnat n’a fait que renforcer la mainmise du constructeur français DS Automobiles, qui était déjà en tête des deux championnats avant la pause. Avec son partenaire TECHEETAH, la marque premium est parvenue à remporter les deux titres — Pilotes et Équipes.

Avec quatre victoires, neuf podiums, cinq pole positions et trois meilleurs tours en course en onze E-Prix, les DS E-TENSE FE20 ont surclassé les Nissan, BMW, Audi, Mercedes-Benz, Jaguar, Porsche, Mahindra, PENSKE et NIO. Jamais une équipe (+ 77 points) et un pilote (+ 71 points) n’avaient terminé la saison avec un tel écart sur la concurrence et avec une moyenne de points aussi élevée par course (22,18 points par course pour DS TECHEETAH).

Grâce à sa technologie E-TENSE et au talent de son équipe, DS Automobiles a affiché une domination jamais vue encore en Formula E, battant plusieurs records durant ce sprint final comme celui du nombre de victoires d’affilée (3).

Unique constructeur à avoir gagné des E-Prix chaque année depuis 2016, DS Automobiles détient désormais le record du nombre de titres en deux saisons (2 Teams et 2 Pilotes), le record du nombre de pole positions (13) et de premières lignes d’une même équipe (2 avec DS TECHEETAH).

“Après avoir remporté les deux titres l’an dernier, nous voulions bien sûr renouveler cet exploit”, sourit Xavier Mestelan Pinon, le Directeur de DS Performance. “Pour être honnête, nous savions que le challenge était relevé, mais aussi que nous avions les moyens d’atteindre nos objectifs. Et nous l’avons fait ! Notre équipe peut être fière : les deux titres sont la plus belle des récompenses pour tout le travail effectué par ces hommes et ces femmes d’exception.”

Alors que tous ses nouveaux modèles seront électrifiés à partir de 2025, DS Automobiles envoie aussi un signal très fort. “Ces deux titres démontrent le savoir-faire indéniable de la marque DS Automobiles”, poursuit Xavier Mestelan Pinon. “Nous avons battu huit autres constructeurs de renom dans la seule compétition automobile 100 % électrique. Pour une jeune marque comme la nôtre, la Formula E est un fantastique banc d’essai qui stimule toutes nos équipes actives dans la recherche et le développement. Manifestement, la technologie E-TENSE est efficace, performante et… dominatrice cette année sur les circuits de l’ABB FIA Formula E. Mais elle l’est aussi sur la route où cette technologie est transférée sur les modèles de série. C’est ce lien entre la compétition et la production qui est la raison d’être de notre engagement en Formula E !”

Depuis 2015, DS Automobiles s’appuie en effet sur les connaissances acquises en Formule E pour développer des modèles électrifiés qui font figure de référence dans leurs catégories respectives. Les choix de technologies pour les machines électriques, les batteries et le contrôleur de puissance ainsi que la gestion logicielle sont hérités de l’expérience de la compétition.

“L’engagement de DS Automobiles en Formule E est couronné de succès”, confirme Béatrice Foucher, Directrice Générale de DS Automobiles. “Dès 2015, l’objectif était d’accélérer le développement de nos modèles électrifiés. Depuis l’an passé, toute notre gamme possède des versions 100 % électriques ou hybrides rechargeable. Ces titres, acquis face — notamment — à la concurrence allemande, nous permettent également de gagner en notoriété et d’accompagner notre progression en termes de parts de marché. Je tiens à saluer les performances exceptionnelles d’une équipe de Champions qui incarne notre savoir-faire technologique et stratégique. Bravo à DS TECHEETAH pour ces titres FIA et à DS Performance pour avoir conçu la plus exceptionnelle des voitures de compétition 100 % électrique.”

L’histoire ne s’arrêtera évidemment pas là ! L’an prochain, l’ABB FIA Formula deviendra un Championnat du Monde officiellement reconnu par la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA). Et DS Automobiles et ses pilotes entendent bien de nouveau se battre pour les titres lors de cette Saison 7 !