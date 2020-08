29 août : 26 décès et 1.567 nouveaux cas de contamination au coronavirus

Le ministère de la Santé a annoncé l’apparition de 1.567 nouveaux cas de Covid-19 dans la journée du samedi 29 août, élevant ainsi le bilan à 60.056 cas cumulés depuis le début de la pandémie.

Le ministère de la Santé dénombre également 1.569 nouvelles guérisons (44.618 au total) et 26 décès (1.078 au total) ce samedi.

S’agissant des cas actifs, 14.360 personnes sont actuellement sous traitement.

Casablanca en tête

Au niveau de la répartition régionale des nouveaux cas de contamination, 609 cas ont été recensés dans la région de Casablanca-Settat, 349 à Marrakech-Safi, 132 à Rabat-Salé-Kénitra, 122 à Fès-Meknès, 112 à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 95 à Draâ-Tafilalet, 49 à Beni Mellal Khénifra, 34 à Souss-Massa, 24 à l’Oriental, 21 à Dakhla-Oued Dahab, 19 cas à Laâyoune-Sakia El Hamra et un cas à Guelmim-Oued Noun.

198 cas sont actuellement admis dans les unités de réanimation et de soins intensifs, dont 41 personnes intubées (18 à Casablanca-Settat, 9 à Fès-Meknès, 7 à Marrakech-Safi, 3 à Rabat-Salé-Kénitra, 2 à Tanger-Tétouan-Al Hoceima et une personne à Draâ-Tafilalet et à l’Oriental).

(avec MAP)