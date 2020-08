Khaïr-Eddine et Rimbaud : un vieux couple heureux

Une mer et un peu moins d’un siècle séparent Arthur Rimbaud et Mohammed Khaïr-Eddine. Il n’en demeure pas moins que ce sont deux poètes qui ont arpenté le froid des rues parisiennes sans un sou, deux poètes dont les textes sont empreints d’une violence explicite dont la nature reste difficilement identifiable, deux poètes symptomatiques d’une insatiable révolution poétique et linguistique.

Par Soundouss Chraibi