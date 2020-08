Aziz Chahir: “Avec Mohammed VI, la symbolique  a été réduite au minimum”

S ous quelle dynastie le protocole royal prend-il une grande importance?

Comment prend forme ce modèle?

L’organisation du protocole royal (en arabe, tachrifate) connaît une accélération sous les Alaouites. Sous Moulay Ismaïl, la cour a été entre autres marquée par l’influence des modèles protocolaires turc et britannique. Le travail des délégations de conseillers d’Angleterre impactent le protocole sultanien. La cour chérifienne s’inspire notamment de l’ordre de préséance qui définit l’ordre des officiels et des familles lors des cérémonies protocolaires. Il y a une machine d’ordre symbolique qui met en avant la sacralité de la monarchie, où le roi devient le vicaire de Dieu sur Terre (khalifat Allah fi-ardih). Ce modèle, la cour chérifienne se l’approprie et l’adapte au contexte politique et religieux marocain.

