TelQuel recrute des journalistes

TelQuel recrute pour ses éditions numériques, print et podcast/vidéo des journalistes polyvalents, avec un intérêt marqué pour l’économie et la politique.

Au sein de la rédaction, vous serez en charge de :

• Proposer des sujets d’articles, d’interviews, de reportages, d’enquêtes et de dossiers ;

• Participer à la production du contenu pour l’hebdomadaire et le site Internet ;

• Réaliser des reportages sur le terrain ;

• Participer à la réalisation de podcasts/vidéos avec l’équipe responsable.

Doté·e d’une solide culture générale, vos capacités de rédaction en français sont excellentes et vous maîtrisez les standards du traitement journalistique de l’information. Curieux·se et réactif·ve, vous avez le souci de proposer une lecture approfondie des évolutions du Maroc. Justifiant d’au moins trois ans d’expérience dans la presse, vous souhaitez vous impliquer au sein d’une rédaction jeune et exigeante.

La maîtrise des outils audiovisuels (tournage, montage audio/vidéo) renforcerait votre candidature.

Rémunération selon profil.

Poste à pourvoir en CDI.

CV et exemples d’articles que vous avez réalisés à adresser à recutement@telquel.ma