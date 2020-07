Le HCP bientôt englouti par l’Agence nationale de la statistique ?

Le Haut-Commissariat au plan (HCP), dirigé depuis 2003 par Ahmed Lahlimi Alami, ne sera-t-il bientôt qu’un feu de paille ? Comme l’ont révélé lundi 29 juin nos confrères de L’Économiste, un avant-projet de loi prévoyant la création d’un Conseil national de l’information statistique et d’une Agence nationale de la statistique aurait été distribué par le gouvernement à différents départements ministériels pour avis.

En plus du Conseil national de l’information statistique, qui devrait comprendre “des personnalités de haut niveau comme le wali de la Banque centrale” afin de définir, entre autres, “les orientations générales du régime statistique et les mesures de son développement”, une Agence nationale de la statistique serait créée en lieu et place du HCP, récupérant toutes ses prérogatives et son personnel,…