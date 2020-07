Lalla Mimouna : a-t-on fermé les yeux sur les ouvrières contaminées ?

C’est un travail d’horreur que nous exerçons, chaque jour on se dit que le lendemain on tombera malade. Je suis une femme divorcée avec des enfants, je travaille à 68 dirhams la journée. Notre situation est très vulnérable. Le salaire est dérisoire pour un travail aussi pénible, et le coronavirus s’ajoute à notre corvée.” Ainsi témoigne Sanae, ouvrière agricole de 28 ans dans la région du Gharb, dans un entretien accordé à la sociologue Zhour Bouzidi publié cette semaine par Médias24.

Enquête en cours

Comme elle, des milliers de femmes travaillent chaque saison dans les unités de ramassage et d’emballage de fruits rouges, principalement des fraises destinées à l’export. Vendredi 19 juin, plusieurs foyers de contamination au Covid-19 ont été découverts parmi les ouvrières agricoles des usines de conditionnement Frigodar et Natberry Maroc, à Lalla Mimouna, une commune située près de Moulay Bousselham, dans…