Droits humains : le plus dur reste à faire ? (Rapport)

Afin d’établir ce rapport qui relève les dysfonctionnements et propose une liste de recommandations, le Médiateur pour la démocratie et les droits de l’Homme (MDDH) a veillé à diversifier les sources et les indicateurs retenus. L’ONG fondée en 2007 s’est ainsi fondée sur les informations rapportées par plusieurs supports médiatiques et d’autres éléments qui ont fait l’objet de plaintes publiques, ou qui ont été publiées par les institutions publiques. Le tout, en dix points définis. L’ONG précise que pour chaque axe, les données et les indicateurs émanent du pouvoir exécutif, et des préoccupations du pouvoir législatif en matière de droits et libertés pour l’année 2019, à partir des questions des parlementaires.