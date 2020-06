Requin mako : qui veut noyer le poisson ?

Lundi 8 juin, le danger d’extinction du requin le plus rapide du monde a fait l’objet d’un webinar : “Le rôle important des scientifiques, de la société civile et des médias dans la protection des populations vulnérables de requin-taupe bleu (Isurus oxyrinchus)”. Le rendez-vous coïncidait avec la Journée mondiale de l’océan. Pouvant atteindre quatre mètres de long et vivre 25 ans, ce squale a quasiment disparu de la côte méditerranéenne du Maroc. Et dans tout l’Atlantique Nord, sa population a diminué de 90 %. Experts scientifiques, professionnels de la pêche et acteurs associatifs marocains tirent la sonnette d’alarme. Appelée “bycatch” dans le jargon, la pêche accidentelle est désignée par les scientifiques comme le facteur le plus déterminant de la surpêche du requin mako dans le pays. Un animal au rôle crucial dans l’équilibre marin, mais vite contrebalancé par…