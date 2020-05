Meryem Zairi  : “Le monde post-Covid-19 sera digital”

Services publics, entreprises et citoyens ont vécu une transformation digitale “à pas forcés”, contraints de repenser leur mode de fonctionnement et de déployer une panoplie d’outils numériques en un temps record. Notre capacité d’adaptation et notre agilité ont été mises à l’épreuve suite à la crise sanitaire, et à présent des outils digitaux jugés autrefois trop complexes font partie de notre quotidien. Il s’agit à présent de capitaliser sur les avancées opérées ces dernières semaines et de les pérenniser sur le plus long terme, et notamment sur les thématiques suivantes :

e-Gov et digitalisation de l’administration

Face à la crise, l’administration a fait preuve d’une mobilisation efficace et d’une organisation efficiente…