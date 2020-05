Les mémoires de Youssoufi: Qui a tué Omar Benjelloun ? (6/7)

Omar Benjelloun, qui avait eu droit à son lot de torture et de répression, était un des plus grands défenseurs de la cause nationale (…) Cette répression avait atteint un point si dangereux qu’après son arrestation en 1973, où il a été victime de tous types de torture, il a avoué son lien avec Fqih Basri. Il avait été enlevé et embarqué dans un véhicule en direction de l’océan, les yeux bandés, avant qu’on lui dise : “Tu as deux choix, ou tu avoues ou on te jette à la mer” (…) C’est dans ce contexte qu’a commencé la préparation du congrès extraordinaire ittihadi.

Archive: Article paru dans le numéro 801 de TelQuel publié le 8 mars 2018

J’avais organisé plusieurs réunions avec les branches du parti à l’étranger, en Algérie et dans les pays européens. Tout le monde soutenait l’idée d’un parti progressiste, socialiste et démocratique, à…