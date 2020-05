Les mémoires de Youssoufi: L'Alternance (7/7)

Vers la fin de 1997, Driss Jettou, alors ministre des Finances, m’a contacté pour m’informer que Sa Majesté Hassan II l’avait chargé de me rencontrer. L’idée de la rencontre, m’a-t-il dit, faisait suite à un exposé qu’il a fait devant Sa Majesté sur la situation économique du Maroc et les défis que notre pays se devait de relever.

Archive: Article paru dans le numéro 801 de TelQuel publié le 8 mars 2018

M. Jettou devait me faire la même présentation. Notre rencontre a duré environ quatre heures au cours desquelles j’ai écouté ses explications. En résumé, le Maroc pourrait sortir indemne de toutes les difficultés économiques s’il prenait les décisions nécessaires pour améliorer la situation économique et sociale. Parmi ces décisions, limiter l’endettement, attirer de nouveaux investissements, donner plus d’importance aux PME, lutter contre le chômage et mettre fin à l’exode rural et aux bidonvilles (…) M. Jettou m’a dit…