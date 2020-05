﻿Hassan TV: 50 ans de propagande

Le 3 mars 1962, Hassan II s’adresse pour la première fois aux Marocains par l’entremise du petit écran. Roi depuis un an, il décide que son discours du trône sera le programme inaugural de la TVM. Une année plus tôt, Hassan II avait annoncé la mort de Mohammed V à la radio, demandant que le message soit diffusé toutes les vingt minutes. Mais pour lui, les mots ne suffisent plus, il a compris le poids des images dans un pays où la majorité de la population est analphabète. Afin d’étrenner la TVM avec son discours du trône, Hassan II fait rappeler d’urgence les quelques Marocains partis pour une formation à la RAI avant la fin de leur stage. Ahmed Amar, premier réalisateur de la TVM, est en charge de la retransmission…