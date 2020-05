Coronavirus : quel impact sur le tourisme en Europe ?

En Espagne, la ville de Gandia (sud-est) prévoit de recruter des surveillants, voire d’interdire la plage aux enfants à certaines heures pour faire respecter la distanciation sociale. Les terrasses de restaurant seront agrandies et les menus consultables sur smartphone, au lieu de passer de main en main. La chaîne RoomMate Hotels, prévoit des paillassons imprégnés de javel pour désinfecter semelles et roulettes de valises à l’arrivée des clients, soumis à un test de température et équipés en masque, gel et gants.

En Italie, le ministre de la Culture Dario Franceschini s’est lamenté dans la presse : “De quel tourisme s’agit-il si, par exemple, on ne peut être que quelques-uns à manger au restaurant ou dans une pizzeria ?”

L’ensemble des acteurs est unanime à réclamer des lignes directrices claires et cohérentes. Les institutions européennes travaillent sur des “règles finalisées et harmonisées au niveau européen” pour l’accueil des touristes, a assuré mardi 5 mai Thierry Breton. Réponses attendues “dans les jours qui viennent”.

Quel impact économique ?

Post-doctorant à l’ESTHUA d’Angers (Études supérieures de Tourisme et d’Hôtellerie de l’Université d’Angers), Johan Vincent a travaillé sur la façon dont les crises économiques modifient le secteur du tourisme. “Le tourisme est toujours reparti, parce que les acteurs économiques se sont adaptés aux crises auxquelles ils ont été confrontés”, explique-t-il à l’AFP. Toutefois, “un gros effort d’adaptation va être nécessaire”.

L’Europe devra déployer “un plan Marshall pour le tourisme”

Un effort qui nécessitera des investissements, alors que le secteur est à l’arrêt depuis plusieurs mois. En Espagne, deuxième destination touristique mondiale, le nombre de visiteurs étrangers a chuté de 64,3 % en mars par rapport à un an plus tôt, et l’organisation patronale hôtelière Exceltur estime que le tourisme pourrait perdre jusqu’à 60 % de son chiffre d’affaires annuel.

L’Europe devra déployer “un plan Marshall pour le tourisme”, a estimé Thierry Breton. Les 27 négocient actuellement un fonds de relance au montant “gigantesque”, selon le commissaire qui a évoqué la fourchette de “1000 à 2000 milliards d’euros”.

Mais l’ensemble des pays se sentiront-ils concernés ? Dans les prévisions de croissance des États membres publiées mercredi 6 mai sur le compte Twitter de la Commission européenne, le clivage est évident entre les pays dont l’économie est la plus dépendante du tourisme — Grèce, Italie, Espagne, Croatie et France dans une moindre mesure —, et les autres.