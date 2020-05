[#Restart, Ep. 3] Otaviano Canuto: "Le coronavirus a plongé les pays en développement en pleine tempête"

Le Covid-19 a précipité l’économie mondiale dans un Grand Confinement, pour reprendre l’expression du FMI. En peu de temps, les pays ont été touchés les uns après les autres par la pandémie, chacun d’entre eux étant confronté à un triple choc : épidémiologique, économique et financier. Les explications de Otaviano Canuto, Senior Fellow au Policy Center for the New South, ex-vice-président de Banque mondiale et ex-directeur exécutif au FMI.