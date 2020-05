Communisme, Samovar et vodka... la fabuleuse histoire des Marocains de l'URSS

En Russie, mon père, Taoufik, se faisait envoyer par sa mère des blue jeans et des cassettes de films venus des Etats-Unis. Il les revendait aux Russes et pouvait se faire un complément de bourse conséquent, pour vivre mieux quelques mois”, raconte Aniss. Aniss Jdidi est un jeune homme énergique, à qui la vie a donné un physique d’étranger dans son pays natal : on l’appelle “Russi, Ruska, ou encore le blond”, et lui-même est le produit de cette tranche d’histoire, méconnue des Marocains. Au volant, lunettes de soleil sur le nez, slalomant à toute allure sur l’autoroute Casablanca-Rabat, il raconte l’histoire de son père, Taoufik, ou “Tao”, parti étudier en URSS dans les années 1980, où il rencontre sa future épouse ukrainienne, étudiante en littérature….