Comment bien vivre le confinement en famille ?   

Comment gérer le confinement lorsque l’on est parent ? Comment aborder la situation de manière sereine avec ses enfants et gérer les chamboulements liés à la pandémie ? Ghizlane Benjelloun, professeur agrégée en pédopsychiatrie et responsable du service de pédopsychiatrie au CHU Ibn Rochd de Casablanca, et Catherine Guyot, psychomotricienne à Casablanca, nous livrent leurs conseils.

Analyser son ressenti

“Je conseille aux parents d’identifier clairement leur vécu propre, leurs propres émotions, de bien évaluer quelle est leur humeur, leur niveau d’anxiété, parce que c’est à partir de leur gestion du stress qu’ils pourront gérer leurs enfants”, nous déclare d’emblée Ghizlane Benjelloun. Les enfants ressentent les émotions de leur entourage et ont besoin de comprendre pourquoi l’adulte réagit de la sorte.

“Identifier le moment de la journée où on est le plus angoissé pour essayer de s’isoler” Ghizlane Benjelloun

Il ne s’agit pas de culpabiliser les parents, les sources de stress étant réelles au vu du contexte sanitaire et…