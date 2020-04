Comment les hôpitaux publics se sont réorganisés pour faire face au covid-19

La pandémie de coronavirus a mis les établissements de santé publics à rude épreuve. Souvent critiqués par les citoyens, ces établissements sont plus que jamais sollicités pour parer à un ennemi invisible et surtout fatal. Dans ce contexte de crise, les hôpitaux provinciaux et régionaux ainsi que les Centres hospitaliers universitaires (CHU) se sont fortement mobilisés. Une réorganisation interne inédite pour prendre en charge un nombre de patients Covid-19 en perpétuelle évolution (2528 cas confirmés et 133 décès ce vendredi 17 avril à 10 heures). Cette transformation a précédé la découverte du patient zéro (premier cas de coronavirus au Maroc), le 2 mars dernier. “Dès l’annonce des premiers cas en Chine et l’expansion de la maladie vers d’autres pays, le ministère de la Santé a appelé ses caciques pour élaborer une stratégie de…