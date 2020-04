L’enseignement à distance au banc d’essai

Sur la centaine d’élèves répartis dans trois classes à qui elle donne habituellement cours, Samira S. n’en compte plus qu’une vingtaine encore assidus. Enseignante de français dans un collège public situé dans une commune rurale près d’El Jadida, elle a été contrainte, comme tous ses collègues, de passer à l’enseignement à distance. Depuis la fermeture des écoles le 16 mars et la mise en place du confinement sanitaire pour éviter la propagation du Covid-19, elle a revu toute sa manière d’enseigner. Un défi de taille, surtout dans le milieu rural où parents et enfants n’ont pas toujours l’équipement nécessaire pour suivre les cours dans de bonnes conditions.

“Le ministère devrait demander la collaboration des opérateurs téléphoniques pour aider ces élèves” Samira S., collège public rural

“J’ai dû me débrouiller toute seule pour trouver les numéros de mes élèves, parfois via Facebook, afin de…