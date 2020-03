Partir ou rester, le choix cornélien des étudiants marocains en France

La suspension des vols entre la France et le Maroc, Hamza, 21 ans, préfère “en sourire”. Il semblerait même s’en amuser : “C’est surtout ma mère qui insistait pour que je revienne vu la tournure des événements en France. Je préfère rester à Paris de toute façon.” Ce vendredi 13 mars, un communiqué laconique du chef du gouvernement Saad Eddine El Othmani annonçait “la suspension des liaisons aériennes et maritimes” entre la France et le Maroc. Une mesure de prévention face à la propagation du coronavirus sur le Vieux Continent. La décision a été prise “après concertation” entre les deux chefs d’État, Mohammed VI et le président français Emmanuel Macron, et ce “jusqu’à nouvel ordre”. Depuis trois ans, Hamza vit à Paris où il poursuit des études en troisième année de licence de mathématiques. Lui dit ne pas prêter trop attention à la panique provoquée par…