Coronavirus : le Maroc est-il prêt ?

Il fallait bien qu’il arrive. Le ministère de la Santé a annoncé, le 2 mars au soir, le premier cas de covid-19, de corona virus disease 2019, appelé communément nouveau coronavirus, au Maroc, trois mois après le début de l’épidémie en Chine. Il s’agit d’un Marocain de 39 ans, habitant du royaume et revenant d’un séjour à Bergame, en Italie, fin février. Confiné à l’hôpital Moulay Youssef de Casablanca, son état est stable. “Dans les prochains 14 jours, il restera en quarantaine et nous opérerons des tests au fur et à mesure. Les personnes qui ont été en contact avec lui dans l’avion ainsi que sa famille ont été contactées et placées en isolement obligatoire, à Casablanca, El Jadida et Ouarzazate”, a déclaré le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, lors d’une conférence de presse organisée à Rabat, le 3 mars. Le lendemain, le ministère…